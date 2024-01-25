Apple добавила новую функцию для защиты украденного устройства в iOS

Apple добавила функцию защиты украденного устройства в обновление iOS для защиты iPhone, попавших в руки злоумышленников, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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На протяжении многих лет iPhone остаются одной из основных мишеней для воров. Зачастую смартфон без пароля бесполезен для человека, которому удалось заполучить чужой iPhone. Однако если вору удалось увидеть цифровой код, который вводит в систему владелец смартфона и только потом украсть устройство, это меняет все.

Злоумышленник получает доступ ко всем соцсетям, к банковским приложениям и картам, привязанным к ApplePay. В его распоряжении также оказываются личные файлы и фотографии владельца смартфона.

С помощью обновления программного обеспечения iOS 17.3, выпущенного на этой неделе, Apple пытается помочь владельцам смартфонов справиться с этой проблемой. Обновление содержит дополнительные функции безопасности, которые срабатывают в зависимости от того, где находится iPhone в момент, когда кто-то пытается внести изменения в данные.

Если на iPhone будет включена функция защиты украденного устройства, то для получения доступа к финансовым приложениям пользователю, находящемуся в необычной для смартфона локации, необходимо будет пройти дополнительную идентификацию с помощью Face ID.

При этом у злоумышленника не получится поменять пароль от телефона, отключить данную защитную функцию и внести какие-либо еще изменения в систему смартфона без прохождения идентификации по Face ID.

Первые пользователи, протестировавшие данную функцию, заявляют, что смартфону требуется время, чтобы запомнить все частые локации владельца. Поначалу iPhone будет чаще требовать подтверждать личность по Face ID даже от законного владельца. Это может быть раздражающим, однако вскоре телефон перестает требовать постоянного подтверждения.