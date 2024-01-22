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OpenAI впервые заблокировала чат-бот, созданный для поддержки участника президентской гонки

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Человек держит смартфон с логотипом OpenAI
OpenAI. Иллюстративное фото: Harun Ozalp/Anadolu Agency via Getty Images

Компания OpenAI заблокировала чат-бот с искусственным интеллектом, созданный в поддержку одного из кандидатов президентской гонки в США, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Чат-бот с искусственным интеллектом Dean.Bot был создан предпринимателями из Силиконовой долины Мэттом Крисилоффом и Джедем Сомерсом, которые основали комитет в поддержку возможного кандидата в президенты от Демократической партии Дина Филлипса накануне праймериз в Нью-Гэмпшире. Сами предварительные выборы назначены на вторник, 23 января.

Данный комитет был профинансирован на миллион долларов менеджером хедж-фонда, активистом-миллиардером, Биллом Акманом. Комитет, получивший название We Deserve Better, заключил контракт на создание чат-бота со стартапом Delphi, занимающимся искусственным интеллектом.

OpenAI приостановила действие учетной записи Delphi, заявив, что компания запрещает использование своих технологий для политической рекламы. Delphi удалила Dean.Bot после блокировки аккаунта.

Dean.Bot должен был общаться с избирателями в режиме реального времени, отвечая на вопросы о предвыборной программе кандидата. Пресс-секретарь OpenAI Линдси Хелд заявила, что владельцы всех аккаунтов, которые сознательно нарушают запреты компании, будут заблокированы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2056725-openai-vpervye-zablokirovala-chat-bot-sozdannyy-dlya-podderzhki-uchastnika-prezidentskoy-gonki/

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