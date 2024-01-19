YouTube и Spotify отказались разрабатывать новое приложение для гарнитуры Apple

YouTube и Spotify объявили о решении отказаться от разработки нового приложения для гарнитуры смешанной реальности от Apple, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Крупнейшие в мире развлекательные платформы решили не поддерживать запуск новой гарнитуры смешанной реальности от Apple. В Google (владельцы YouTube) заявили, что не будут разрабатывать новое приложение для Apple Vision Pro.

Вместе с тем действующее приложение, которое функционирует на iPhone и iPad, не сможет использоваться на новой гарнитуре. YouTube, подобно Netflix, рекомендует клиентам воспользоваться веб-браузером для просмотра видео на новой гарнитуре.

Spotify в настоящее время также не планирует выпускать новое приложение для операционной системы VisionOS устройства Vision Pro и не собирается разрешать использование текущего приложения на новом устройстве. Тем не менее, предполагается, что сервис будет доступен через веб-браузер.

Ожидается, что гарнитура смешанной реальности от Apple поступит в продажу 2 февраля. Vision Pro в первую очередь позиционируется как устройство, обеспечивающее уникальный опыт при просмотре контента. Отсутствие доступа к наиболее популярным развлекательным платформам может отпугнуть некоторых покупателей.

Сообщается, что для обладателей гарнитуры будут доступны сервисы Disney+, Max, Peacock, ESPN и Amazon Prime Video.