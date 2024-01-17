Альтман рассказал, как OpenAI будет противостоять манипуляциям с ИИ на выборах 2024 года

Глава OpenAI Сэм Альтман рассказал, каким образом компания собирается противостоять неправомерному использованию ChatGPT во время предвыборной гонки, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Меры предосторожности, разработанные компанией из Сан-Франциско, включают в себя инициативы по предотвращению злоупотребления популярными инструментами генеративного искусственного интеллекта.

В настоящее время многие опасаются, что политические соперники будут использовать ИИ, чтобы генерировать сомнительные новости об оппоненте, а также создавать неправдоподобные изображения, на которых будет фигурировать другой политик.

Сэм Альтман заявил, что компания запретит людям использовать технологии ChatGPT для создания чат-ботов, которые выдают себя за реальных кандидатов или членов правительства, искажают информацию о выборах или отговаривают людей голосовать.

В компании заявили, что до тех пор, пока не будут проведены дополнительные исследования технологии, OpenAI не позволит своим пользователям создавать приложения для политических целей или лоббирования интересов тех или иных партий или кандидатов.

Также в компании объявили, что в начале 2024 года на всех изображениях, сгенерированных чат-ботом с искусственным интеллектом DALL-E, будет присутствовать водяной знак.