The New York Times подала иск против разработчиков ChatGPT

Одно из авторитетных американских СМИ подало в суд на OpenAI и Microsoft за то, что системы ИИ использовали материалы, защищенные авторским правом, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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The New York Times стала первой крупной американской медиаорганизацией, которая подала в суд на компании, стоящие за созданием ChatGPT из-за проблем с авторскими правами.

В иске, поданном в Федеральный окружной суд Манхэттена, утверждается, что миллионы статей, опубликованные The Times, использовались для обучения автоматических чат-ботов, которые теперь конкурируют с новостными агентствами в качестве источника достоверной информации.

В иске нет конкретных требований относительно денежной компенсации. В нем говорится, что ответчики должны нести ответственность за миллиарды долларов реального ущерба, связанного с незаконным копированием и использованием уникальных материалов The Times.

Иск также содержит призыв уничтожить любые модели чат-ботов, в которых используются материалы The Times, защищенные авторским правом.

The Times также сообщила, что в апреле обратилась к Microsoft и OpenAI, чтобы выразить обеспокоенность по поводу использования интеллектуальной собственности.

Издатели настаивали на заключении коммерческого соглашения и принятии технологических ограничений, связанных с продуктами генеративного искусственного интеллекта. Однако во время переговоров сторонам не удалось прийти к компромиссу.