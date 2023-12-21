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Toyota отзовет с рынка миллион авто из-за проблем с безопасностью

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Водитель за рулем автомобиля
Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

Toyota отзовет с рынка миллион автомобилей из-за потенциальных проблем с подушками безопасности, которые могут привести к травмам среди потребителей, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Компания Toyota Motor заявила, что отзывает с рынка миллион автомобилей из-за дефекта подушек безопасности, которые потенциально могут не сработать, что увеличивает риск травматизации водителей и пассажиров.

Отзыв коснется нескольких автомобилей Toyota и Lexus, выпущенных с 2020 по 2022 годы. Среди них: Toyota Avalon, Camry, Highlander, RAV4, Sienna и Corolla, а также некоторые гибриды этих моделей. В число моделей Lexus, подлежащих отзыву, входят, среди прочего, седан ES250 и внедорожник RX350.

Данные автомобили имеют датчики на переднем пассажирском сиденье, которые, возможно, были изготовлены неправильно. Эти датчики потенциально могут вызвать короткое замыкание, в результате чего система подушек безопасности не сможет определить правильный вес пассажира и, возможно, не сработает при определенных типах аварий.

Дилеры Toyota и Lexus проверят датчики OCS и при необходимости заменят их бесплатно для владельцев. Toyota уведомит клиентов к середине февраля 2024 года, если их автомобили подлежат отзыву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2051853-toyota-otzovet-s-rynka-million-avto-iz-za-problem-s-bezopasnostyu/

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