Toyota отзовет с рынка миллион авто из-за проблем с безопасностью

Toyota отзовет с рынка миллион автомобилей из-за потенциальных проблем с подушками безопасности, которые могут привести к травмам среди потребителей, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Компания Toyota Motor заявила, что отзывает с рынка миллион автомобилей из-за дефекта подушек безопасности, которые потенциально могут не сработать, что увеличивает риск травматизации водителей и пассажиров.

Отзыв коснется нескольких автомобилей Toyota и Lexus, выпущенных с 2020 по 2022 годы. Среди них: Toyota Avalon, Camry, Highlander, RAV4, Sienna и Corolla, а также некоторые гибриды этих моделей. В число моделей Lexus, подлежащих отзыву, входят, среди прочего, седан ES250 и внедорожник RX350.

Данные автомобили имеют датчики на переднем пассажирском сиденье, которые, возможно, были изготовлены неправильно. Эти датчики потенциально могут вызвать короткое замыкание, в результате чего система подушек безопасности не сможет определить правильный вес пассажира и, возможно, не сработает при определенных типах аварий.

Дилеры Toyota и Lexus проверят датчики OCS и при необходимости заменят их бесплатно для владельцев. Toyota уведомит клиентов к середине февраля 2024 года, если их автомобили подлежат отзыву.