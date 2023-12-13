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Apple внесет изменения в ПО, чтобы защитить владельцев iPhone от краж

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Девушка с iPhone
Девушка с iPhone. Иллюстративное фото: Freepik

Apple собирается внести изменения в собственную систему безопасности, чтобы защитить пользователей от кражи iPhone, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Ранее журналисты WSJ сообщали об общенациональной волне краж смартфонов, которая наблюдалась в США в последние месяцы. Злоумышленники использовали пароли владельцев iPhone, чтобы изменить учетные записи, получить доступ к сохраненным паролям, украсть деньги и заблокировать фотографии и видео, хранящиеся в iCloud.

Случаи краж были зафиксированы в Нью-Йорке, Чикаго, Новом Орлеане, Миннеаполисе и других городах. Воры наблюдали за владельцами iPhone и запоминали, какие пароли те вводили для разблокировки смартфонов, после чего они организовывали кражу устройств.

После этих случаев в Apple объявили, что следующее обновление программного обеспечения будет содержать систему безопасности Stolen Device Protection, предназначенную для защиты от краж. Правда, доступно данное обновление сначала будет только для бета-тестировщиков.

Согласно обновлению, iPhone невозможно будет разблокировать с помощью пароля, если смартфон оказался в местах, далеких от привычных маршрутов владельца смартфона. Вдали от знакомого места устройство может быть разблокировано только с помощью Face ID.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2050580-apple-vneset-izmeneniya-v-po-chtoby-zaschitit-vladeltsev-iphone-ot-krazh/

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