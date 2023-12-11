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Apple заблокировала возможность использования iMessage на Android

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Сообщение iMessage на экране смартфона
iMessage. Иллюстративное фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

В Apple заявили, что смогли заблокировать все сторонние приложения, позволяющие пользователям системы Android скачивать iMessage для общения с пользователями iPhone, передает Bloomberg.

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Производитель iPhone заявил, что предпринял все шаги для защиты пользователей, заблокировав возможность использования поддельных учетных данных для получения доступа к iMessage.

В заявлении компании говорилось, что данные методы представляли значительные риски для безопасности и конфиденциальности пользователей, включая потенциальную возможность раскрытия конфиденциальных данных и возможность рассылки нежелательных сообщений, спама и фишинговых атак.

Компания заявила, что продолжит вносить изменения в безопасность систем для защиты пользователей. Объявление было сделано на следующий день после того, как Beeper Mini, последнее приложение, позволяющее использовать iMessage на устройствах Android, перестало работать.

С помощью iMessage Apple предлагает пользователям iPhone, Mac, iPad и других устройств компании возможность обмениваться зашифрованными сообщениями. В течение последних десяти лет компания сопротивлялась призывам дать доступ к этому сервису пользователям Android.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2050210-apple-zablokirovala-vozmozhnost-ispolzovaniya-imessage-na-android/

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