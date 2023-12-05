IBM заявила об успехах в исследовании квантовых вычислений

Американская технологическая корпорация IBM заявила, что ее разработчикам удалось достичь серьезного прогресса в рамках исследования квантовых вычислений, передает Financial Times.

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Исследователи IBM заявили, что квантовые вычисления в ближайшем будущем станут важнейшим инструментом научных исследований.

В ближайшее время компания должна представить 10 проектов, которые доказывают мощь квантовых вычислений в сочетании с такими признанными методами, как традиционные суперкомпьютеры. Об этом заявил Дарио Хил, руководитель отдела исследований компании.

"Впервые у нас есть достаточно большие и мощные системы, чтобы с их помощью можно было выполнять полезную техническую и научную работу", — сказал Гил в интервью.

Данные выводы являются результатом совместной работы IBM и ее партнеров, включая Национальную лабораторию Лос-Аламос, Калифорнийский университет в Беркли и Токийский университет. Исследования были сосредоточены в основном на таких областях, как моделирование квантовой физики и решение проблем в области химии и материаловедения.

Исследователи IBM заявили, что недавние достижения укрепили их уверенность в долгосрочном потенциале квантовых вычислений. И хотя они не сделали прогнозов о том, когда данные исследования можно будет использовать в коммерческих целях, у компании есть 10-летний график создания гораздо более эффективных систем.

Квантовые вычисления используют свойства субатомных частиц, которые позволяют им находиться в разных состояниях одновременно. Таким образом, квантовые машины могут одновременно выполнять большое количество вычислений и потенциально решать задачи, с которыми не справляются традиционные компьютеры.