Сингапур будет привлекать специалистов в области ИИ из-за рубежа

Власти Сингапура стремятся привлечь в технологическую сферу страны около 15 тысяч новых сотрудников для работы с искусственным интеллектом. Страна также планирует приглашать специалистов из-за рубежа, передает Bloomberg.

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Заместитель премьер-министра Сингапура Лоуренс Вонг заявил, что страна будет стремиться утроить число специалистов в области искусственного интеллекта до 15 тысяч человек за счет обучения местных жителей и найма сотрудников из-за границы.

Такие меры включает в себя обновленная национальная стратегия развития технологической отрасли.

"Ученые и инженеры, занимающиеся технологией машинного обучения, являются ключом к развитию искусственного интеллекта. Сингапур верит в долгосрочный потенциал ИИ. Мы стремимся в полной мере использовать его возможности для улучшения жизни наших граждан", — сказал он.

Как сообщает правительство, новая стратегия включает в себя создание целой экосистемы, основанной на базе технологии искусственного интеллекта. Кроме того, в соответствии со стратегией будут разработаны правила, направленные на защиту от вредных последствий неправильного использования ИИ.