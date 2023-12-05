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Сингапур будет привлекать специалистов в области ИИ из-за рубежа

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект. Иллюстративное фото: Teera Konakan / Getty Images

Власти Сингапура стремятся привлечь в технологическую сферу страны около 15 тысяч новых сотрудников для работы с искусственным интеллектом. Страна также планирует приглашать специалистов из-за рубежа, передает Bloomberg.

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Заместитель премьер-министра Сингапура Лоуренс Вонг заявил, что страна будет стремиться утроить число специалистов в области искусственного интеллекта до 15 тысяч человек за счет обучения местных жителей и найма сотрудников из-за границы.

Такие меры включает в себя обновленная национальная стратегия развития технологической отрасли.

"Ученые и инженеры, занимающиеся технологией машинного обучения, являются ключом к развитию искусственного интеллекта. Сингапур верит в долгосрочный потенциал ИИ. Мы стремимся в полной мере использовать его возможности для улучшения жизни наших граждан", — сказал он.

Как сообщает правительство, новая стратегия включает в себя создание целой экосистемы, основанной на базе технологии искусственного интеллекта. Кроме того, в соответствии со стратегией будут разработаны правила, направленные на защиту от вредных последствий неправильного использования ИИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2049156-singapur-budet-privlekat-spetsialistov-v-oblasti-ii-iz-za-rubezha/

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