Apple приостановила разработку нового ПО для iPhone, iPad и Mac

Apple приостановила разработку обновлений программного обеспечения для iPhone, iPad, Mac и других устройств, чтобы устранить ошибки в коде, передает BloombergBloomberg.

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Как сообщают источники Bloomberg, приостановка разработки обновлений направлена на контроль качества и исправление ошибок, обнаруженных в последней версии ПО. Вместо разработки новых функций инженерам компании было поручено исправить недостатки и улучшить производительность программного обеспечения.

Пресс-секретарь компании из Купертино отказалась от официального комментария.

Программное обеспечение Apple, известное своим интуитивным интерфейсом, простыми в использовании элементами управления и акцентом на конфиденциальность, является одним из самых сильных продуктов компании.

Однако это также предъявляет высокие требования к контролю качества. При выпуске новых версий ПО компании приходится совмещать разработку новых функций с обеспечением максимально бесперебойной работы действующих операционных систем.

В последние годы Apple уделяет больше внимания качеству, даже если это означает отсрочку запуска новых функций. В 2018 году руководитель отдела разработки программного обеспечения Крейг Федериги отложил несколько невыпущенных функций iPhone до следующего года из-за опасений, что программное обеспечение содержит слишком много ошибок.

В 2019 году он пересмотрел подход Apple к разработке программного обеспечения. Согласно новому подходу, каждая функция должна быть протестирована вручную. Это позволяет тестировщикам снизить влияние изменений на всю систему перед ее запуском.

В этом году в компании был принят так называемый "пакт", соглашение, обязывающее не допускать ситуаций, в которых ПО, которое ранее работало корректно, начинает работать некорректно.