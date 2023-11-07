Илон Маск представил чат-бот с ИИ Grok

Илон Маск запустил чат-бота с искусственным интеллектом Grok на платформе X (бывшая Twitter). В настоящее время чат-бот доступен лишь избранному числу пользователей, передает BBC.

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Сам предприниматель заявил, что чат-бот от X в некотором отношении является лучшей разработкой, существующей в настоящее время. По словам Маска, Grok любит сарказм и отвечает на вопросы с изрядной долей юмора. Он также заявил, что чат-бот готов ответить на острые вопросы, которые в большинстве случаев игнорируются другими моделями искусственного интеллекта. Например, он готов предоставить данные по уголовным делам и "обсудить" это с пользователем.

Однако первые тестирования показали, что чат-бот от X имеет те же проблемы, которые демонстрируют другие сервисы с искусственным интеллектом. В частности, чат-бот склонен к ошибкам. Например, когда его попросили рассказать о суде над создателем криптобиржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом, Grok заявил, что суду присяжных понадобилось восемь часов на принятие решения о виновности предпринимателя. Хотя на самом деле присяжные управились с данным вопросом за пять часов.

Команда Grok xAI была создана в июле 2023 года и привлекла таланты из других исследовательских компаний в области искусственного интеллекта. Это отдельная компания, однако, она тесно связана с другими предприятиями Маска, включая соцсеть X и компанию по производству электромобилей Tesla.

Ранее Маск заявлял, что планирует выпустить такую модель ИИ, которая будет максимально сосредоточена на поиске истины и попытке понять природу Вселенной.