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Илон Маск заявил, что ИИ может стать самой разрушительной силой в истории человечества

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Илон Маск
Илон Маск. Фото: Joel Saget/AFP via Getty Images

Владелец платформы X (бывшая Twiter) Илон Маск во время встречи с британским премьером Риши Сунаком назвал искусственный интеллект самой разрушительной силой в истории, которая может оказаться умнее самого человека, передает Bloomberg.

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Илон Маск сделал свое заявление в рамках саммита по безопасности ИИ, который прошел в Великобритании. По словам Маска, регулирование будет раздражать технологические компании, однако, по его мнению, присутствие контроля в этой отрасли просто необходимо.

Владелец X и гендиректор Tesla не в первый раз высказывает мнение относительно опасности, которую искусственный интеллект может представлять для человеческой цивилизации.

Он также отметил, что одной из основных проблем, с которыми будет сталкиваться человек в будущем, является поиск смысла жизни, поскольку из-за присутствия в жизни искусственного интеллекта человеку придется меньше трудиться. А значит, у него будет больше времени на раздумья и погружение в экзистенциальный кризис.

Во время саммита правительство Великобритании также обнародовало Декларацию Блетчли — коммюнике, подписанное 28 странами, предупреждающее о возможности катастрофического вреда со стороны ИИ. Среди стран, подписавших соглашение, был Китай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2043954-ilon-mask-zayavil-chto-ii-mozhet-stat-samoy-razrushitelnoy-siloy-v-istorii-chelovechestva/

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