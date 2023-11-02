Alibaba запустил новую версию искусственного интеллекта. Китайский технологический гигант стремится конкурировать с такими американскими компаниями, как Amazon и Microsoft, передает CNBC.

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Крупнейший китайский игрок в области облачных вычислений и электронной коммерции анонсировал Tongyi Qianwen 2.0, новейшую модель генеративного искусственного интеллекта, который обучается на огромных объемах данных подобно ChatGPT от американской компании OpenAI.

"Tongyi Qianwen 2.0 демонстрирует замечательные способности в понимании сложных инструкций, подготовке текстов, рассуждении. Он также исключает возможность генерирования недостоверных фактов", — говорится в пресс-релизе Alibaba.

Что касается недостоверных фактов, то "галлюцинации" являются частой претензией, предъявляемой моделям ИИ. Alibaba также выпустила модели искусственного интеллекта, предназначенные для приложений, которые используют представители конкретных отраслей. Например, в юридическом консультировании.

Компания, штаб-квартира которой расположена в Ханчжоу, также анонсировала выпуск сервисной платформы GenAI, которая позволит компаниям создавать собственные генеративные приложения искусственного интеллекта, используя данные компании.

Одно из опасений бизнеса по поводу общедоступных продуктов генеративного искусственного интеллекта (в частности, ChatGPT) заключается в том, что к данным могут получить доступ третьи лица.