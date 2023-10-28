ООН создаст группу контроля над искусственным интеллектом

Генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о создании глобальной консультативной группы из 39 экспертов, которая будет следить за внедрением искусственного интеллекта в жизнь простых людей, передает Quartz.

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Группа будет заниматься подготовкой докладов об эффективном опыте в регулировании искусственного интеллекта, а также о рисках, которые представляет данная технология, и возможностях, которые она открывает перед человечеством.

Глава ООН заявил, что международная группа является гендерно-сбалансированной. В нее также входят представители разных стран и люди, относящиеся к разным возрастным группам. Эксперты выпустят предварительный отчет о ситуации с искусственным интеллектом в мире до конца 2023 года, а летом 2024 года представят большой доклад, охватывающий все аспекты исследования.

"Мы живем в непростые времена, когда искусственный интеллект способен влиять на глобальный прогресс человечества. Однако он также несет потенциальный вред, связанный с дезинформацией, дискриминацией, вторжением в частную жизнь, нарушением прав человека и мошенничеством", — заявил Гутерриш.

Он также добавил, что сейчас технологии искусственного интеллекта сильно развиты в отдельных странах, что также может привести к усугублению глобального неравенства. Эта технология способна вывести отдельные группы людей на такой уровень жизни, который немыслим для представителей других групп. Именно поэтому, по его мнению, необходимы скоординированные глобальные действия.