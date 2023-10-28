ООН создаст группу контроля над искусственным интеллектом
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Генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о создании глобальной консультативной группы из 39 экспертов, которая будет следить за внедрением искусственного интеллекта в жизнь простых людей, передает Quartz.
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Группа будет заниматься подготовкой докладов об эффективном опыте в регулировании искусственного интеллекта, а также о рисках, которые представляет данная технология, и возможностях, которые она открывает перед человечеством.
Глава ООН заявил, что международная группа является гендерно-сбалансированной. В нее также входят представители разных стран и люди, относящиеся к разным возрастным группам. Эксперты выпустят предварительный отчет о ситуации с искусственным интеллектом в мире до конца 2023 года, а летом 2024 года представят большой доклад, охватывающий все аспекты исследования.
"Мы живем в непростые времена, когда искусственный интеллект способен влиять на глобальный прогресс человечества. Однако он также несет потенциальный вред, связанный с дезинформацией, дискриминацией, вторжением в частную жизнь, нарушением прав человека и мошенничеством", — заявил Гутерриш.
Он также добавил, что сейчас технологии искусственного интеллекта сильно развиты в отдельных странах, что также может привести к усугублению глобального неравенства. Эта технология способна вывести отдельные группы людей на такой уровень жизни, который немыслим для представителей других групп. Именно поэтому, по его мнению, необходимы скоординированные глобальные действия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2042774-oon-sozdast-gruppu-kontrolya-nad-iskusstvennym-intellektom/