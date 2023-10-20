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OpenAI выпустит обновление для идентификации изображений, созданных нейросетью

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Человек держит смартфон с логотипом OpenAI
OpenAI. Иллюстративное фото: Harun Ozalp/Anadolu Agency via Getty Images

Компания OpenAI выпустит обновление, позволяющее с высокой точностью определять изображения, созданные с помощью чат-бота с искусственным интеллектом Dall-E 3, передает Bloomberg.

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Мира Мурати, технический директор OpenAI, компании-производителя популярного чат-бота ChatGPT и генератора изображений DALL-E, заявила, что обновление будет надежно на 99%. По ее словам, в настоящее время обновление проходит внутреннее тестирование, только после этого оно будет выпущено на рынок. Точные даты при этом не уточнялись.

На сегодняшний день в распоряжении пользователей есть несколько инструментов, которые могут идентифицировать изображения или другой контент, созданный с помощью ИИ, но они не отличаются высокой точностью.

В январе 2023 года сама компания OpenAI выпустила аналогичный инструмент, позволяющий определить тексты, созданные с помощью нейросетей. Но в июле 2023 года компания отказалась от его использования из-за ненадежности и продолжает улучшать данный инструмент.

Потребность в подобных инструментах возрастет с каждым месяцем, поскольку изображения, сгенерированные нейросетью, могут быть использованы в новостях, а общественность, таким образом, будет введена в заблуждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2041677-openai-vypustit-obnovlenie-dlya-identifikatsii-izobrazheniy-sozdannyh-neyrosetyu/

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