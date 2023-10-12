Эксперты: Индустрия ИИ будет потреблять столько же энергии, сколько страна размером с Нидерланды

Новое исследование предупреждает, что к 2027 году индустрия искусственного интеллекта (ИИ) может потреблять столько же энергии, сколько страна размером с Нидерланды, передает BBC.

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В настоящее время крупные технологические компании изо всех сил пытаются внедрить искусственный интеллект в свои услуги. Однако данные технологии потребляют гораздо больше энергии, чем обычные приложения, что делает выход в Интернет более энергоемким.

При этом исследователи утверждают, что воздействие ИИ на окружающую среду может быть меньшим, чем ожидалось, если темпы развития технологии замедлятся. Они также признают, что такое исследование является спекулятивным, поскольку технологические компании не раскрывают достаточно данных для того, чтобы сделать точный прогноз.

Исследование, проведенное Алексом Де Фрисом, кандидатом наук в Амстердамской школе бизнеса и экономики, основано на том, что некоторые параметры остаются неизменными, например, темпы роста ИИ, доступность ИИ-чипов и серверы, продолжающие работать на высоких скоростях.

Автор исследования посчитал, что разработчик чипов Nvidia поставит около 95% комплектов для обработки искусственного интеллекта к 2027 году. Исходя из этих данных, он смог приблизительно оценить диапазон энергопотребления ИИ в 85–134 терраватт-часов (ТВтч) электроэнергии в год. Примерно столько же энергии ежегодно потребляет небольшая страна. Например, Нидерланды.