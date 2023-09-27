У ChatGPT появятся пять "голосов"

Компания OpenAI объявила об обновлении в чат-боте с искусственным интеллектом ChatGPT. Теперь чат-бот сможет "говорить" пятью разными голосами, передает The Wall Street Journal.

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Согласно заявлению компании, обновление будет доступно в приложении ChatGPT для iOS и Android. Кроме того, в чат-боте появится еще один новый инструмент для распознавания фотографий, что также сделает бота более интерактивным. Пользователи смогут сделать снимок, загрузить его в чат-бот и задать вопрос ChatGPT. Новые функции станут доступны в течение следующих недель для обладателей подписки ChatGPT Plus стоимостью 20 долларов в месяц.

Журналисты The Wall Street Journal, протестировавшие новые функции на стадии внедрения, заявили, что компания OpenAI по сути наделила свой чат-бот с искусственным интеллектом зрением и речевым аппаратом.

Что касается голосовой функции, то чат-бот действительно зачитывает сгенерированный текст, однако это не похоже на работу системы преобразования текста в речь (Siri от Apple). Все пять голосов, доступные в ChatGPT, звучат как реальная человеческая речь со своим ритмом, интонациями и индивидуальными особенностями.

Эти голоса были созданы чат-ботом из образцов речи, предоставленных профессиональными актерами озвучивания. OpenAI заявляет, что сотрудничает с другими организациями в части разработки голосовых инструментов чат-бота. Так, совместно со Spotify компания работает над инструментом, который помогает переводить голоса подкастеров на другие языки.