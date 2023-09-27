Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

У ChatGPT появятся пять "голосов"

Опубликовано:

Экран смартфона с приложением ChatGPT
Приложение ChatGPT. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Компания OpenAI объявила об обновлении в чат-боте с искусственным интеллектом ChatGPT. Теперь чат-бот сможет "говорить" пятью разными голосами, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно заявлению компании, обновление будет доступно в приложении ChatGPT для iOS и Android. Кроме того, в чат-боте появится еще один новый инструмент для распознавания фотографий, что также сделает бота более интерактивным. Пользователи смогут сделать снимок, загрузить его в чат-бот и задать вопрос ChatGPT. Новые функции станут доступны в течение следующих недель для обладателей подписки ChatGPT Plus стоимостью 20 долларов в месяц.

Журналисты The Wall Street Journal, протестировавшие новые функции на стадии внедрения, заявили, что компания OpenAI по сути наделила свой чат-бот с искусственным интеллектом зрением и речевым аппаратом.

Что касается голосовой функции, то чат-бот действительно зачитывает сгенерированный текст, однако это не похоже на работу системы преобразования текста в речь (Siri от Apple). Все пять голосов, доступные в ChatGPT, звучат как реальная человеческая речь со своим ритмом, интонациями и индивидуальными особенностями.

Эти голоса были созданы чат-ботом из образцов речи, предоставленных профессиональными актерами озвучивания. OpenAI заявляет, что сотрудничает с другими организациями в части разработки голосовых инструментов чат-бота. Так, совместно со Spotify компания работает над инструментом, который помогает переводить голоса подкастеров на другие языки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2038138-u-chatgpt-poyavyatsya-pyat-golosov/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.