Google будет требовать от политиков помечать рекламу, созданную с помощью ИИ

Google внесла изменения в правила размещения политической рекламы на платформе. Теперь от политиков будут требовать, чтобы они раскрывали информацию об использовании контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, передает The Washington Post.

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Компания уже полностью запретила использовать дипфейковые изображения, которые могут ввести избирателей в заблуждение. Теперь, согласно новым правилам, избирательные штабы политиков должны указывать, что их контент создан с помощью искусственного интеллекта.

Исключение составляют случаи, если ИИ был использован как обычный фоторедактор, например, для настройки цвета или контрастности изображения. Политики должны помечать весь контент, который был сгенерирован ИИ.

За последний год технологии генеративного искусственного интеллекта получили такое развитие, что Bard от Google, а также Dall-E и ChatGPT от OpenAI могут профессионально сдавать экзамены и создавать реалистичные изображения, которые зачастую сложно отличить от снимков, сделанных камерой видеонаблюдения.

В преддверии президентских выборов, которые пройдут в США в 2024 году, политики были сильно обеспокоены использованием ИИ во время избирательного периода. Так, многие опасались, что кто-то может очернить того или иного политика, сгенерировав изображение с помощью ИИ.