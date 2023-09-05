Казахстанцев могут взломать через фейковое обновление приложения для госуслуг

Хакер. Иллюстративное фото: pexels.com

В Государственной технической службе предупредили казахстанцев о новой уловке хакеров - вредоносное ПО маскируют под обновление NCALayer, сообщается в официальном профиле ГТС в Instagram.

Специалисты напомнили гражданам, что для подписания запроса на получение госуслуги необходимо установить NCALayer.

"ГТС выявлен фишинговый интернет-ресурс hxxps://ncalayer.info/update.php, при открытии которого под видом обновления для NCALayer загружается и запускается вредоносная программа типа "Trojan Downloader", - говорится в сообщении службы.

Благодаря этому злоумышленник имеет возможность считывать информацию, набираемую на клавиатуре, просматривать пароли, а также установить сторонние приложения на устройство жертвы.

"Настоятельно рекомендуем не загружать и не устанавливать подобные программы и не переходить по подозрительным ссылкам, так как оно может угрожать вашей личной информации", - призвали казахстанцев.

На официальном сайте службы говорится, что ГТС занимается техническим сопровождением системы централизованного управления сетями телекоммуникаций Республики Казахстан, а также ведением учета международных точек стыка, реестра статических адресов сетей передачи данных, организацией и техническим сопровождением точек обмена интернет-трафиком операторов связи на территории РК, а также присоединением сетей операторов связи к точке обмена интернет-трафиком, а также организацией и техническим сопровождением удостоверяющего центра информационной безопасности.

Отметим, что скачать официальный NCALayer можно на сайте Национального удостоверяющего центра Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2035325-kazahstantsev-mogut-vzlomat-cherez-feykovoe-obnovlenie-prilozheniya-dlya-gosuslug/