Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Журналисты заявили, что ИИ от Google может изменить работу СМИ

Опубликовано:

Логотип Google на здании
Google. Иллюстративное фото: Victor J. Blue/Bloomberg via Getty Images

Журналисты заявили, что поисковик Google, работающий с использованием генеративного искусственного интеллекта, копирует материалы новостных сайтов, а значит, из-за него еще больше СМИ могут стать исключительно платными, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В середине августа Google запустил новую функцию в своей поисковой системе, которая предоставляет обзор поисковых данных, сгенерированный искусственным интеллектом. Идея заключается в том, чтобы пользователи быстрее находили ответы на популярные запросы с помощью дайджестов, созданных ИИ. В этих подборках используются ключевые моменты из новостных статей, которые не защищены платным доступом.

Эксперты отрасли раскритиковали данный подход, заявив, что эти подборки равнозначны краже интеллектуальной собственности и могут стимулировать еще больше СМИ внедрять исключительно платный доступ к своему контенту.

Генеративные системы искусственного интеллекта обучаются на данных из Интернета, включая новостные статьи. Таким образом, ИИ способен генерировать контент, который в некоторых случаях выглядит так, будто его создал человек.

Медиакомпании обеспокоены тем, что использование генеративных инструментов искусственного интеллекта повредит их авторитету и лишит их потенциальных доходов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2034655-zhurnalisty-zayavili-chto-ii-ot-google-mozhet-izmenit-rabotu-smi/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.