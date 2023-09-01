Журналисты заявили, что ИИ от Google может изменить работу СМИ

Google. Иллюстративное фото: Victor J. Blue/Bloomberg via Getty Images

Журналисты заявили, что поисковик Google, работающий с использованием генеративного искусственного интеллекта, копирует материалы новостных сайтов, а значит, из-за него еще больше СМИ могут стать исключительно платными, передает Quartz.

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В середине августа Google запустил новую функцию в своей поисковой системе, которая предоставляет обзор поисковых данных, сгенерированный искусственным интеллектом. Идея заключается в том, чтобы пользователи быстрее находили ответы на популярные запросы с помощью дайджестов, созданных ИИ. В этих подборках используются ключевые моменты из новостных статей, которые не защищены платным доступом.

Эксперты отрасли раскритиковали данный подход, заявив, что эти подборки равнозначны краже интеллектуальной собственности и могут стимулировать еще больше СМИ внедрять исключительно платный доступ к своему контенту.

Генеративные системы искусственного интеллекта обучаются на данных из Интернета, включая новостные статьи. Таким образом, ИИ способен генерировать контент, который в некоторых случаях выглядит так, будто его создал человек.

Медиакомпании обеспокоены тем, что использование генеративных инструментов искусственного интеллекта повредит их авторитету и лишит их потенциальных доходов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2034655-zhurnalisty-zayavili-chto-ii-ot-google-mozhet-izmenit-rabotu-smi/