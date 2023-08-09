Китай может ограничить использование бизнесом технологии распознавания лиц

Китай. Иллюстративное фото: BERTHA WANG/AFP via Getty Images

Китай планирует ограничить право предприятий использовать технологию распознавания лиц. Согласно новому проекту правил, компании должны сосредоточиться на использовании небиометрических методов идентификации личности, передает CNBC.

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Новый проект правил предложен Администрацией киберпространства Китая. В нем говорится, что компании смогут использовать технологию распознавания лиц только при наличии индивидуального согласия людей и конкретной цели, для реализации которой необходимо использование таких мер.

"В случае, если для достижения целей бизнеса можно использовать существующие технологии небиометрической идентификации личности, то стоит отдавать предпочтение именно этим технологиям", — говорится в проекте.

При этом индивидуальное согласие не будет требоваться для некоторых административных ситуаций, которые не указаны в проекте. В правилах говорится, что установка оборудования для сбора изображений и идентификации личности в общественных местах должна осуществляться в целях обеспечения общественной безопасности.

Публичное обсуждение проекта продлится до 7 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2031640-kitay-mozhet-ogranichit-ispolzovanie-biznesom-tehnologii-raspoznavaniya-lits/