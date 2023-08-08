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Сэм Альтман из OpenAI заявил, что ИИ может влиять на избирателей во время выборов

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Человек держит смартфон с логотипом OpenAI
OpenAI. Иллюстративное фото: Harun Ozalp/Anadolu Agency via Getty Images

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, компании-разработчика чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, заявил, что опасается влияния, которое искусственный интеллект (ИИ) может оказать на результаты выборов, передает Quartz.

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Альтман заявил, что "разговор" с искусственным интеллектом способен убедить людей в той или иной гражданской позиции и повлиять на то, как граждане проголосуют во время выборов. Кроме того, он обратил внимание, что чат-боты с искусственным интеллектом (в том числе ChatGPT) способны генерировать выдуманные факты и представлять их как правдивые. Это может сбивать с толку людей, которые считают, что все ответы, выданные чат-ботами, являются правдивыми и достоверными.

Альтман не предложил никаких решений данного вопроса, однако он отметил, что "повышение уровня осведомленности — это лучше, чем ничего". Со своей стороны он также пообещал провести ряд мероприятий, в ходе которых будет поднят вопрос о влиянии, которое может иметь использование искусственного интеллекта на политические события.

Ранее Сэм Альтман не раз призывал общественность к обсуждению регулирования искусственного интеллекта. Он также выступал перед Юридическим комитетом Сената США, заявляя, что технология может нанести значительный ущерб людям, если выйдет из-под контроля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2031492-sem-altman-iz-openai-zayavil-chto-ii-mozhet-vliyat-na-izbirateley-vo-vremya-vyborov/

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