Способны ли люди распознавать искусственно сгенерированную речь, рассказали ученые

Мужчина в наушниках. Иллюстративное фото: pexels.com

Новое исследование британских ученых показало, что люди способны распознавать искусственно сгенерированную речь только в 73% случаев, передает The Guardian.

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Исследователи из Университетского колледжа Лондона использовали алгоритм преобразования текста в речь, обученный на двух общедоступных наборах данных. Для исследования был использован английский язык, а также мандаринский диалект китайского языка. Ученые сгенерировали 50 дипфейковых образцов речи на каждом из языков.

Дипфейк является методикой синтеза данных, основанной на генеративном искусственном интеллекте. Конечный продукт синтеза данных может представлять собой образец голоса человека или даже его двигающееся изображение, которое часто бывает сложно отличить от реальной видеозаписи.

Звуковые образцы дали послушать 529 участникам эксперимента. Участники смогли идентифицировать фальшивую речь только в 73% случаев. При этом данный показатель слегка улучшился после того, как участники прошли обучение по распознаванию особенностей дипфейковой речи.

Это первое исследование, в котором оценивалась способность человека обнаруживать искусственно сгенерированную речь на любом другом языке, кроме английского.

По словам автора исследования Кимберли Май, данный эксперимент показывает, что люди не всегда способны распознавать искусственную речь, даже если обучены этому.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2031117-sposobny-li-lyudi-raspoznavat-iskusstvenno-sgenerirovannuyu-rech-rasskazali-uchenye/