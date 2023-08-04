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Персональный репетитор: Coursera запустила чат-бот с искусственным интеллектом

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Девушка сидит за компьютером
Девушка за компьютером. Иллюстративное фото: pexels.com

Глобальная образовательная платформа Coursera выпустила чат-бот с искусственным интеллектом, который может стать персональным репетитором для каждого пользователя, передает Bloomberg.

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Новый чат-бот, который подключается к ChatGPT, способен отвечать на вопросы пользователей, обобщая данные всех обучающих программ, размещенных на Coursera. Чат-бот получил название Coach, поскольку подобно коучу он способен исполнять роль личного репетитора для каждого пользователя платформы.

Главный исполнительный директор Coursera Джефф Маджионкалда говорит, что платформа с готовностью инвестирует в генеративный искусственный интеллект, поскольку активно развивает новые методы онлайн-обучения. Генеральный директор отмечает, что еще в 2017 году McKinsey подсчитала, что 15% работы, выполняемой преподавателями, будет передано искусственному интеллекту.

Появление генеративного ИИ повысило этот прогноз до 54%. По его словам, Coursera обязана не просто следовать общим тенденциям, но и задавать тренды.

"Онлайн-обучение является частью почти всех образовательных систем. К нему активно прибегают правительства, принимая программы по повышению квалификации рабочего населения.

Пандемия показала, насколько изменился рынок образования. Генеративный искусственный интеллект — это еще один ускоритель", — сказал Маджионкалда.

По его словам, к концу 2023 года чат-бот поможет перевести 2500 популярных курсов от Coursera на семь языков мира, что сделает их еще более востребованными. Это будет означать, что люди, которые не говорят по-английски, будут иметь доступ к контенту, созданному на языке международного общения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2031115-personalnyy-repetitor-coursera-zapustila-chat-bot-s-iskusstvennym-intellektom/

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