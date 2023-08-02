FT: Meta готовится выпустить несколько чат-ботов с ИИ

Штаб-квартира Meta. Иллюстративное фото: Josh Edelson/AFP via Getty Images

Meta готовится запустить несколько чат-ботов на основе искусственного интеллекта, каждый из которых будет представлен в виде определенного персонажа. Презентация новых сервисов состоится уже в следующем месяце, передает Financial Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Как сообщают источники FT, Meta разрабатывает прототипы чат-ботов, которые смогут общаться с 4 млрд пользователей, которые каждый день заходят в приложения компании. По словам источников, все чат-боты будут представлять из себя виртуальных персонажей со своим характером и голосом. Один из персонажей будет очень напоминать Авраама Линкольна, в то время как другой будет общаться в стиле приятеля-серфера, который советует не переживать и больше путешествовать.

Компания всеми силами стремится привлечь и удержать пользователей на фоне острой конкуренции с китайской платформой TikTok. Кроме того, Meta хочет воспользоваться ажиотажем, который существует вокруг технологии искусственного интеллекта в настоящее время.

По словам экспертов, помимо повышения вовлеченности, чат-боты могут собирать огромное количество новых данных об интересах пользователей. Это может помочь Meta показывать пользователям более релевантный контент и рекламу. Большая часть доходов Meta (117 млрд долларов в год) приходится на рекламу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2030818-ft-meta-gotovitsya-vypustit-neskolko-chat-botov-s-ii/