Почему женщины будут чаще мужчин терять работу из-за ИИ, рассказали эксперты

Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Новое исследование показало, что почти треть рабочих задач, выполняемых сегодня американцами, через 10 лет будут автоматизированы. При этом женщины будут терять работу из-за внедрения искусственного интеллекта в 1,5 раза чаще, чем мужчины, передает Quartz.

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Согласно исследованию, проведенному Глобальным институтом McKinsey, революционные сдвиги на рынке труда, вероятность которых отрицают чиновники, все-таки произойдут в течение следующих 10 лет. По подсчетам исследователей, в результате автоматизации и передачи части функций искусственному интеллекту около 12 млн жителей США будут уволены. При этом женщины будут терять работу в 1,5 раза чаще, чем мужчины.

Это связано с тем, что именно женщины составляют большую часть рабочей силы в низкооплачиваемых отраслях экономики. В частности, во всех отраслях, связанных с обслуживанием клиентов. А именно эти функции, по мнению экспертов, в течение следующего десятилетия будут автоматизированы.

По мнению аналитиков, люди, которые сегодня получают низкую заработную плату, в будущем вынуждены будут в 14 раз чаще менять работу по сравнению с теми, кто уже сегодня имеет высокий заработок.

При этом повышение квалификации и освоение новых навыков станет неотъемлемой частью жизни большинства людей. Поскольку многие отрасли постепенно будут автоматизированы, людям придется постоянно обучаться, чтобы не терять позиции на рынке труда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2030423-pochemu-zhenschiny-budut-chasche-muzhchin-teryat-rabotu-iz-za-ii-rasskazali-eksperty/