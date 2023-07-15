Регуляторы США начали расследование в отношении OpenAI

OpenAI. Иллюстративное фото: Harun Ozalp/Anadolu Agency via Getty Images

Регулирующие органы США официально начали расследование в отношении OpenAI, компании-разработчика чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT. Расследование, прежде всего, сосредоточится на рисках, которыми сопровождается деятельность компании, передает Financial Times.

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Федеральная торговая комиссия США (FTC) заявила, что рассмотрит вопрос о том, пострадал ли кто-то из пользователей из-за того, что чат-бот выдал ложную информацию о них. Кроме того, расследование сосредоточится на том, нарушала ли компания OpenAI конфиденциальность пользователей.

Технологии генеративного искусственного интеллекта находятся в центре внимания регулирующих органов всего мира, поскольку эксперты в сфере технологий бьют тревогу по поводу огромного объема персональных данных, которые может использовать данная технология.

Еще в мае FTC заявляла, что сосредоточит свое внимание на том, как технологические компании используют генеративный искусственный интеллект. В июле стало известно о расследовании в отношении OpenAI. Представители регулирующего органа попросили компанию предоставить внутреннюю информацию о том, как OpenAI хранит данные, а также рассказать, какие шаги компания предприняла, чтобы снизить риски, которые могут возникнуть из-за ложных данных, предоставленных чат-ботом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2028673-regulyatory-ssha-nachali-rassledovanie-v-otnoshenii-openai/