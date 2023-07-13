Ученые разработали математическую модель, позволяющую избежать катастрофы, связанной с ИИ

ИИ. Иллюстративное фото: Teera Konakan/Getty Images

Экономисты построили математическую модель, которая позволит избежать катастрофы, связанной с распространением технологий искусственного интеллекта. По мнению ученых, оптимальным решением будет медленное распространение новых технологий, а также внедрение регулирования со стороны правительств, передает Quartz.

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Профессор экономики Массачусетского технологического института Дарон Асемоглу и аспирант Тодд Ленсман создали труд, который они назвали первой экономической моделью того, как регулирование может повлиять на развитие самых современных технологий. Их предварительный вывод состоит в том, что более медленное развертывание технологий и налог на машинное обучение в сочетании с отраслевыми ограничениями на использование технологий может обеспечить наилучшие возможные результаты.

Авторы предлагают несколько вариантов развития событий. По их мнению, использование искусственного интеллекта может повысить эффективность труда в любом секторе. Однако, если данная технология будет использована не по назначению, то она может привести к катастрофе. Они сравнивают ИИ с двигателем внутреннего сгорания, открытие которого принесло человечеству много пользы, но который также может быть использован и в менее благоприятных целях.

Ученые говорят, что главный принцип, которому нужно следовать сейчас, — это медленное и постепенное использование новой технологии. Кроме того, они считают, что регулирование просто необходимо, поскольку частные фирмы будут нести лишь частичный расход за последствия неправильного использования ИИ. Поэтому регулирование стоит внедрить как можно быстрее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2028329-uchenye-razrabotali-matematicheskuyu-model-pozvolyayuschuyu-izbezhat-katastrofy-svyazannoy-s-ii/