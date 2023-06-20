Mercedes-Benz интегрирует ChatGPT в систему голосового управления автомобилей

Дорога. Иллюстративное фото: pexels.com

Mercedes-Benz интегрирует ChatGPT в систему голосового управления своих автомобилей. Автопроизводитель планирует улучшить способность существующего голосового помощника понимать автовладельцев и более четко реагировать на команды, передает Quartz.

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Владельцы автомобилей Mercedes в США, оснащенных информационно-развлекательной системой MBUX, смогут принять участие в трехмесячной пробной программе. Подать заявку на участие можно либо через приложение Mercedes, либо с помощью голосовой команды: "Привет, Mercedes, я хочу присоединиться к бета-программе".

Внедрение ChatGPT позволит расширить возможности голосового управления. Водители смогут запрашивать у голосового помощника подробную информацию о своем пункте назначения, а также посоветоваться с ним относительно рецепта нового блюда, которое они хотят приготовить на ужин. Кроме того, голосовой помощник всегда сможет дать исчерпывающий ответ обо всех спортивных событиях, а также рассказать о погоде.

При этом многие эксперты говорят, что слишком подробные ответы, которые может давать голосовой помощник, работающий с использованием технологии искусственного интеллекта, могут отвлекать водителя от происходящего на дороге.

Сид Наг, вице-президент по облачным сервисам и технологиям в Gartner Research, говорит, что в данном случае искусственному интеллекту предстоит обучиться многим функциям, чтобы адаптироваться к специфике взаимодействия с водителями автомобилей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2025385-mercedes-benz-integriruet-chatgpt-v-sistemu-golosovogo-upravleniya-avtomobiley/