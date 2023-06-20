Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Mercedes-Benz интегрирует ChatGPT в систему голосового управления автомобилей

Опубликовано:

Автомобиль едет по дороге
Дорога. Иллюстративное фото: pexels.com

Mercedes-Benz интегрирует ChatGPT в систему голосового управления своих автомобилей. Автопроизводитель планирует улучшить способность существующего голосового помощника понимать автовладельцев и более четко реагировать на команды, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Владельцы автомобилей Mercedes в США, оснащенных информационно-развлекательной системой MBUX, смогут принять участие в трехмесячной пробной программе. Подать заявку на участие можно либо через приложение Mercedes, либо с помощью голосовой команды: "Привет, Mercedes, я хочу присоединиться к бета-программе".

Внедрение ChatGPT позволит расширить возможности голосового управления. Водители смогут запрашивать у голосового помощника подробную информацию о своем пункте назначения, а также посоветоваться с ним относительно рецепта нового блюда, которое они хотят приготовить на ужин. Кроме того, голосовой помощник всегда сможет дать исчерпывающий ответ обо всех спортивных событиях, а также рассказать о погоде.

При этом многие эксперты говорят, что слишком подробные ответы, которые может давать голосовой помощник, работающий с использованием технологии искусственного интеллекта, могут отвлекать водителя от происходящего на дороге.

Сид Наг, вице-президент по облачным сервисам и технологиям в Gartner Research, говорит, что в данном случае искусственному интеллекту предстоит обучиться многим функциям, чтобы адаптироваться к специфике взаимодействия с водителями автомобилей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2025385-mercedes-benz-integriruet-chatgpt-v-sistemu-golosovogo-upravleniya-avtomobiley/

Автор: Дилара Аронова
Mercedes-Benz интегрирует ChatGPT в систему голосового управления автомобилей

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.