OpenAI и Google ведут переговоры со СМИ о сотрудничестве в обучении искусственного интеллекта

Искусственный интеллект. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Крупнейшие мировые технологические компании, такие как OpenAI, Google, Microsoft и Adobe, ведут переговоры с ведущими СМИ о заключении сделок, касающихся использования новостного контента для обучения искусственного интеллекта (ИИ). Эти соглашения могут помочь урегулировать вопросы авторского права, которые становятся все более актуальными в контексте развития ИИ, сообщает Financial Times.

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Представители указанных компаний встречались с руководителями новостных агентств в последние месяцы, чтобы обсудить вопросы, связанные с авторским правом. Это важно для обучения чат-ботов, способных генерировать текстовый и визуальный контент. Согласно информации из источников FT, такие СМИ, как News Corp, Axel Springer, New York Times и The Guardian, в настоящее время ведут переговоры с представителями технологических компаний.

Предполагается, что изданиям могут быть предложены платежи за подписку на контент, который будет использоваться для обучения чат-ботов, таких как ChatGPT от OpenAI и Bard от Google.

С другой стороны, представители медиа выражают серьезные опасения относительно защиты авторских прав. На сегодняшний день компании Stability AI и OpenAI уже сталкивались с судебными исками со стороны художников и фотоагентств, которые утверждают, что их авторские права были нарушены.

Ожидается, что переговоры с представителями СМИ позволят разработать нормы и правила использования контента изданий в работе ИИ и урегулировать эти вопросы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2025073-openai-i-google-vedut-peregovory-so-smi-o-sotrudnichestve-v-obuchenii-iskusstvennogo-intellekta/