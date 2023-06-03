Alibaba запустила чат-бот с искусственным интеллектом

Иллюстративное фото: Chukrut Budrul/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba запустил собственный чат-бот с искусственным интеллектом, который должен составить конкуренцию ChatGPT. При этом китайский лидер Си Цзиньпин призвал к усилению контроля над искусственным интеллектом на заседании Комиссии по национальной безопасности, передает Quartz.

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Alibaba впервые анонсировала выпуск собственного чат-бота 11 апреля, заявив, что он станет инструментом, который повысит эффективность облачных программ для рабочих процессов. Меньше чем через два месяца чат-бот был запущен.

"Мы являемся свидетелями новой парадигмы развития ИИ, в которой облачные технологии и модели ИИ играют важную роль. Мы надеемся помочь компаниям повысить производительность, расширить опыт и открыть более захватывающие возможности с помощью инноваций", — сказал Цзинжэнь Чжоу, технический директор Alibaba Cloud Intelligence.

Это первый случай, когда большая языковая модель (LLM) будет доступна для общественности в форме цифрового помощника, который может анализировать файлы и генерировать текстовые сводки, видео- и аудиофайлы. Alibaba присоединяется к группе технологических компаний, стремящихся конкурировать с популярным ботом ChatGPT, разработанным OpenAI.

Alibaba планирует в течение следующего года постоянно добавлять новые функции в чат-бот, включая перевод мультимедийного контента с английского на китайский в режиме реального времени, а также расширение для Google Chrome.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2023099-alibaba-zapustila-chat-bot-s-iskusstvennym-intellektom/