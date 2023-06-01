Руководство OpenAI и Google заявило, что ИИ так же опасен, как пандемия и ядерная война

Искусственный интеллект. Иллюстративное фото: freepik.com/DilokaStudio

Руководители технологических компаний вновь выступили с совместным заявлением относительно опасности искусственного интеллекта. По их словам, ИИ может нести для человечества такой же разрушительный риск, как пандемия или ядерная война. Под этим подписались более 350 представителей отрасли, в том числе руководители OpenAI и Google, передает The Wall Street Journal.

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Более 350 человек подписали заявление, опубликованное Центром безопасности в области ИИ, организацией, которая работает над снижением рисков, связанных с распространением технологии искусственного интеллекта. В организации заявили, что снижение риска исчезновения человечества из-за искусственного интеллекта должно быть глобальным приоритетом наряду с другими масштабными социальными рисками, к которым можно отнести пандемию и ядерную войну.

Представители отрасли, подписавшие заявление, выразили готовность обсудить эти риски и разработать план действий по их снижению. Среди тех, кто подписал заявление: Сэм Альтман, исполнительный директор OpenAI ( компании-разработчика чат-бота ChatGPT), главный технический директор Microsoft Кевин Скотт, руководители Google AI Лила Ибрагим и Мэриан Роджерс, а также Анджела Кейн, бывший сотрудник ООН, занимавшийся вопросами разоружения.

Ранее, в марте 2023 года, подобное заявление опубликовали эксперты в области искусственного интеллекта, а также представители других компаний. Тогда среди подписавшихся был и глава Twitter Илон Маск. В этом заявлении разработчиков призывали приостановить работу над искусственным интеллектом, из-за рисков, которые может нести с собой эта технология.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2022780-rukovodstvo-openai-i-google-zayavilo-chto-ii-tak-zhe-opasen-kak-pandemiya-i-yadernaya-voyna/