Редактировать отправленные сообщения теперь смогут пользователи WhatsApp

Телефон. Иллюстративное фото: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Разработчики WhatsApp добавили новую функцию – теперь пользователи смогут править текст уже отправленного сообщения. Об этом говорится на официальном сайте мессенджера.

"Чтобы у вас было больше контроля над своими переписками, мы добавили возможность редактирования отправленных сообщений.

Теперь вы сможете легко исправить опечатку или добавить дополнительные сведения уже после доставки сообщения", – заявили разработчики.

Подчеркивается, что функцию уже начали внедрять по всему миру, и в ближайшие недели она станет доступна всем пользователям. Тем не менее функция редактирования будет работать не всегда, а лишь в первые 15 минут после отправки сообщения.

Так, для того, чтобы внести правки, нужно нажать на сообщение и удерживать, а затем выбрать "Изменить" в появившемся меню. При этом собеседники будут видеть пометку о том, что текст был изменен, но посмотреть историю изменений не смогут.

"Внесенные изменения, как и все личные сообщения, медиа и звонки, защищаются сквозным шифрованием", – добавили специалисты.

Ранее мы рассказывали, как восстановить WhatsApp после удаления и переписку в нем.

Как пишет сайт RB.RU, в 2009 году предприниматели Брайан Эктон и Ян Кум основали WhatsApp. В феврале 2014 года Facebook приобрела WhatsApp за 19 млрд долларов.

В 2018 году оба основателя покинули компанию из-за разногласий с Марком Цукербергом, который планировал монетизировать мессенджер.

Как сообщают представители WhatsApp на своем официальном сайте, приложение используют более 2 млрд человек в больше чем 180 странах мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2021652-redaktirovat-otpravlennye-soobscheniya-teper-smogut-polzovateli-whatsapp/