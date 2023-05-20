Приложение ChatGPT стало доступно в App Store в США

Приложение ChatGPT. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Компания OpenAI запустила приложение для смартфонов, дающее доступ к чат-боту с искусственным интеллектом ChatGPT. Пока оно доступно только на iPhone, однако разработчики обещают, что в скором времени обладатели телефонов на базе Android также получат к нему доступ, передает Bloomberg.

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Бесплатное приложение доступно для скачивания в App Store для жителей США. С его помощью пользователи могут вводить свои вопросы и получать ответы, основанные на данных нескольких разных источников. Приложение также содержит функцию распознавания голоса. При этом ответ вы все равно получите только в письменной форме. Приложение также способно синхронизироваться с историей запросов в ChatGPT на других устройствах.

По данным компании, пользователи, которые приобретут подписку ChatGPT Plus, также получат доступ к последней версии искусственного интеллекта GPT-4. В OpenAI также пообещали, что в ближайшие недели приложение станет доступно для жителей других стран. Кроме того, компания обещает не затягивать с выпуском приложения для устройств на базе Android.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2021263-prilozhenie-chatgpt-stalo-dostupno-v-app-store-v-ssha/