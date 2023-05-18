Гендиректор OpenAI заявил, что искусственный интеллект нуждается в контроле властей

ChatGPT. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, компании-разработчика чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT, призвал законодателей США разработать стандарты лицензирования и безопасности для передовых технологий, передает The Wall Street Journal.

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Слушания в Конгрессе, которые прошли 16 мая, продемонстрировали всеобщие опасения, вызванные быстрым внедрением искусственного интеллекта в жизнь потребителей. Число пользователей чат-бота ChatGPT за последние два месяца увеличилось до 100 млн человек.

Сэм Альтман заявил, что компании, занимающиеся разработкой технологий, превышающих определенный масштаб возможностей, должны получать особую лицензию на эту деятельность. Кроме того, по его словам, эта лицензия должна быть отозвана, если компания не может обеспечить пользователей стандартами безопасности.

По его словам, в настоящее время OpenAI проводит предварительное тестирование новых систем безопасности. Внедрение этих систем должно помочь компании вовремя выявлять риски и бороться с ними. Во время слушаний в Конгрессе также обсудили, насколько искусственный интеллект может повлиять на результаты выборов. Кроме того, был поднят вопрос защиты интеллектуальной собственности.

"Важно понимать, что последняя версия нашего чат-бота GPT-4 — это инструмент, а не живое существо. И это инструмент, над которым люди имеют большой контроль", — сказал Сэм Альтман.

Законодатели заявили, что обсуждения, которые прошли во вторник, стали первым шагом к пониманию регулирования новых систем искусственного интеллекта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2020931-gendirektor-openai-zayavil-chto-iskusstvennyy-intellekt-nuzhdaetsya-v-kontrole-vlastey/