Apple и Google выпустят совместное ПО для борьбы со слежкой за людьми

Устройства AirTag. Фото: Melina Mara/The Washington Post via Getty Images

Apple и Google объединяются для борьбы со сталкерами. Разработчики iOS и Android заявили, что работают над программным обеспечением, которое будет предупреждать владельцев смартфона, что за ним кто-то следит с помощью Bluetooth-трекера, передает The Washington Post.

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Развитие технологической отрасли спровоцировало новую проблему: люди стали использовать AirTags и другие устройства Bluetooth для тайной слежки за другими людьми. Крошечные гаджеты, которые были созданы для того, чтобы повесить их на багаж, ключи и другие предметы, которые легко потерять, теперь активно используются злоумышленниками. Такое устройство легко спрятать в сумке, в машине или в кармане человека, а потом следить за его перемещениями.

Ради того, чтобы найти решение этой проблемы, давние конкуренты Apple и Google объявили о сотрудничестве. Разработчики обеих компаний работают над приложением, которое будет предупреждать человека о том, что за ним кто-то следит с помощью Bluetooth-трекера.

Пока нет точных дат, когда пользователи смогут получить доступ к новому программному обеспечению. Но ожидается, что работа может быть завершена к концу 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2019158-apple-i-google-vypustyat-sovmestnoe-po-dlya-borby-so-slezhkoy-za-lyudmi/