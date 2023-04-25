Как искусственный интеллект изменит рынок труда, рассказали эксперты

Собеседование. Иллюстративное фото: pexels.com

Эксперты в области труда говорят о том, что генеративный искусственный интеллект может изменить систему найма в том виде, в котором она существует в данный момент, передает BBC.

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C ноября 2022 года чат-бот ChatGPT, работающий на основе искусственного интеллекта, позволяет любому пользователю интернета генерировать что угодно в письменной форме. От сложного эссе и кода до кратких заметок и стихов. Даже с помощью простых подсказок ChatGPT может мгновенно выполнять сложные письменные задачи и работать как творческий инструмент для быстрого создания эффективного контента.

Люди, которые ищут работу, входят в число тех, кто может эффективно использовать чат-бот. Используя набор данных, содержащий 570 млрд отдельных слов, ChatGPT от OpenAI может составлять убедительные сопроводительные письма по запросу или синтезировать несколько сведений о карьере в компетентное, четкое резюме.

Адам Николл, директор по групповому маркетингу компании Randstad, которая занимается подбором персонала в Великобритании, говорит, что сопроводительные письма, написанные искусственным интеллектом, не сложно отличить от тех, что реально написаны кандидатами. Письма от ИИ слишком шаблонны, в них нет личности.

Однако у менеджеров по найму часто нет времени на то, чтобы внимательно читать резюме и письма. На просмотр каждого выделяется не более 10 секунд. Но специалисты по найму тратят все больше времени на то, чтобы исследовать профили кандидата в LinkedIn и других социальных сетях. Так они могут лучше понять личность человека.

Возможно в будущем, сопроводительные письма совсем уйдут из обращения, поскольку большинство из них будут составляться искусственным интеллектом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2017985-kak-iskusstvennyy-intellekt-izmenit-rynok-truda-rasskazali-eksperty/