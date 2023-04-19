Искусственный интеллект от Google обучился навыку, который удивил разработчиков

Google. Иллюстративное фото: Victor J. Blue/Bloomberg via Getty Images

Одна из систем искусственного интеллекта Google смогла развить навык, на который не рассчитывали разработчики. Система самостоятельно обучилась бенгальскому языку. Этот момент возвращает общественность к обсуждению безопасности искусственного интеллекта, передает Quartz.

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Обеспокоенность тем, что искусственный интеллект сможет развивать дополнительные навыки вне зависимости от команд программистов, давно высказывалась учеными, специалистами по этике и даже писателями-фантастами. На этой неделе стало известно, что одна из систем искусственного интеллекта Google смогла самостоятельно обучиться бенгальскому языку.

Старший вице-президент компании по вопросам технологий Джеймс Маньик заявил, что изначально в системе было прописано лишь несколько команд на бенгальском. Но в настоящее время система может полностью работать на этом языке.

Гендиректор Google Сундар Пичаи подтвердил, что искусственный интеллект со своей способностью к обучению преподносит сюрпризы экспертам и разработчикам. Глава компании сказал, что у сотрудников есть ряд теорий, как искусственный интеллект смог обучиться новому языку. Однако требуются дополнительные исследования для того, чтобы до конца понять, как работает этот механизм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2017218-iskusstvennyy-intellekt-ot-google-obuchilsya-navyku-kotoryy-udivil-razrabotchikov/