Частная школа из Кремниевой долины начала использовать искусственный интеллект в обучении

Школьники. Иллюстративное фото: pexels.com

Частная школа в Кремниевой долине начала использовать чат-бот с искусственным интеллектом от разработчиков ChatGPT в качестве "поддерживающего репетитора" для учеников. Это происходит на фоне того, что в школах на территории всех Штатов было запрещено использование ChatGPT, передает The Washington Post.

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Khan Lab School, частная школа с филиалами в Пало-Альто и Маунтин-Вью, начала использовать чат-бот Khanmigo в учебном процессе. Он был разработан совместно с компанией OpenAI, некоммерческим технологическим стартапом, разработавшим ChatGPT (самый популярный чат-бот с искусственным интеллектом).

Однако в отличие от ChatGPT, который обычно предлагает решить математическую задачу за ученика, Khanmigo запрограммирован действовать как вдумчивый наставник. По словам основателя школы Салмана Хана, в данном случае чат-бот не вредит учебному процессу, а наоборот может помочь ученикам лучше усваивать знания.

Так как школы сети Khan Lab School расположены в Кремниевой долине, родители большинства учеников работают в технологическом секторе. Поэтому многие дети уже знакомы с концепцией искусственного интеллекта и пробовали пользоваться ChatGPT дома.

Салман Хан говорит, что разработчики потратили долгие часы на то, чтобы внедрить фильтры в чат-бот Khanmigo. Теперь он способен напоминать ученикам, что за его работой следят учителя. Кроме того, если дети напишут чат-боту сообщение, которое содержит грубость, это станет известно родителям и учителям.

После того как чат-бот будет протестирован на учениках Khan Lab School Салман Хан планирует открыть бесплатный доступ к Khanmigo для всех школ, которые захотят внедрить виртуального репетитора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2015658-chastnaya-shkola-iz-kremnievoy-doliny-nachala-ispolzovat-iskusstvennyy-intellekt-v-obuchenii/