Новая жалоба на ChatGPT поступила в Федеральную торговую комиссию США

ChatGPT. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Новая жалоба на разработчика чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT поступила в Федеральную торговую комиссию США. Чиновников призывают провести расследование в отношении компании OpenAI и приостановить коммерческое развертывание разрабатываемых ею технологий, передает

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Жалоба некоммерческой исследовательской группы Center for AI and Digital Policy (CAIDP) содержит обвинение в адрес OpenAI в нарушении закона, который запрещает недобросовестную и вводящую в заблуждение деловую практику. Представители группы называют чат-бот предвзятым, вводящим в заблуждение и представляющим угрозу для конфиденциальности и общественной безопасности. По словам активистов, языковая модель от OpenAI не соответствует стандартам, выдвинутым агентством для искусственного интеллекта.

CAIDP хочет добиться, чтобы Федеральная торговая комиссия США (FTC) установила способ независимой оценки GPT, прежде чем к ним получит доступ широкая общественность. Кроме того, они хотят, чтобы FTC создала общедоступную систему оповещений об инцидентах, связанных с чат-ботом версии GPT-4, аналогичную уже действующей системе оповещений о фактах мошенничества. Также группа настаивает на том, чтобы торговая комиссия взяла на себя инициативу по разработке стандартов для генеративного искусственного интеллекта.

Представители OpenAI не ответили на запрос журналистов прокомментировать ситуацию. В Федеральной торговой комиссии также отказались от комментариев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2014882-novaya-zhaloba-na-chatgpt-postupila-v-federalnuyu-torgovuyu-komissiyu-ssha/