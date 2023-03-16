Новая версия чат-бота ChatGPT сдала экзамен на адвоката

ChatGPT. Иллюстративное фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Компания OpenAI, разработчик нашумевшего чат-бота с искусственным интеллектом выпустила новую версию своего бота, ChatGPT-4. Разработчики утверждают, что чат-бот смог сдать экзамен на адвоката и теперь умеет объяснять свои рассуждения, передает Quartz.

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В новой версии чат-бота будет доступна функция, благодаря которой пользователь сможет отправлять боту изображения, а ChatGPT будет присылать их описания. Президент OpenAI Грег Брокман во время презентации продемонстрировал, как загружает в бот фотографию написанной от руки заметки. В ней Брокман описывает, каким он хочет видеть новый веб-сайт. ChatGPT сгенерировал код, который можно использовать для создания такого сайта.

Как и предыдущие модели, ChatGPT-4 обучается на огромном количестве данных, взятых из интернета. По данным компании, новая версия была обучена предсказывать следующее слово в документе с использованием общедоступных данных и лицензированных данных. Однако подавляющее большинство данных, которые использует бот, относится к периоду до сентября 2021 года.

Сторонние компании уже интегрируют ChatGPT в свою деятельность. Так, юридическая компания Casetext объявила, что использует чат-бот для обобщения сложных законов при составлении контрактов. Более того, ChatGPT-4 смог сдать экзамен на адвоката, который сдают сотрудники фирмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2012979-novaya-versiya-chat-bota-chatgpt-sdala-ekzamen-na-advokata/