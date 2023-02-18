Tesla отзовет 363 тысячи электромобилей из-за ошибки в ПО

Tesla. Иллюстративное фото: Smith Collection/Gado/Getty Images

Tesla отзовет почти 363 тысячи электромобилей из-за ошибки в программном обеспечении. Регулятор США заявил, что технология может повлиять на безопасность людей, находящихся в салоне, передает Financial Times.

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По данным Национального управления безопасности дорожного движения США, Tesla отзовет почти 363 тысячи электромобилей из-за ошибки в программном обеспечения автономного вождения, которая может привести к авариям. Отзыв коснется некоторых автомобилей Model S и Model X, произведенных в период с 2016 по 2023 годы, а также Model Y, выпущенных с 2020 года. В прошлом году Tesla продала 1,3 млн автомобилей по всему миру.

Отзыв распространяется на каждое транспортное средство с бета-версией программного обеспечения для автономного вождения. При этом компания взимает с клиентов дополнительные 15 тысяч долларов за владение этим программным обеспечением. Требование регулирующего агентства об отзыве электромобилей создает новую проблему для исполнительного директора Tesla Илона Маска, который неоднократно заявлял, что бета-версия программного обеспечения готова к полноценному выпуску.

Это происходит как раз в тот момент, когда Tesla сталкивается с замедлением поставок новых автомобилей и снижает цены из-за низкого спроса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2009838-tesla-otzovet-363-tysyachi-elektromobiley-iz-za-oshibki-v-po/