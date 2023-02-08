Google выпустит чат-бот, который составит конкуренцию ChatGPT

Штаб-квартира Google в Маунтин-Вью. Фото: Marlena Sloss/Bloomberg via Getty Images

Руководство Google обнародовало планы по запуску чат-бота, который составит конкуренцию популярному ChatGPT от OpenAI. Компания пытается не упустить момент и внедрить использование искусственного интеллекта в своей поисковой системе, передает Financial Times.

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Объявление Google было сделано через два месяца после того, как OpenAI привлекла внимание всего мира запуском чат-бота, предлагающего простой способ находить ответы на запросы. Намного более простой, чем использование традиционной поисковой системы Google.

Microsoft, которая недавно объявила о многомиллиардных инвестициях в OpenAI, готовится использовать ИИ в своей поисковой системе Bing. Компания потенциально опередила Google во внедрении самой важной технологии, появившейся на рынке за последние годы.

Исполнительный директор Google Сундар Пичаи рассказал, что некоторые из основных технологий, лежащих в основе ChatGPT и других сервисов генеративного ИИ, были изобретены в Google. При этом Google не спешила внедрять передовой ИИ в свои сервисы из опасения, что это может привести к вводящим в заблуждение результатам. Ряд бывших инженеров также утверждают, что компанию сдерживал бюрократический подход к разработке продуктов и нежелание запускать новые функции, которые могли бы снизить прибыльность существующей службы поиска.

В этот раз Пичаи объявил, что Google выпустит чат-бота под названием Bard, который предоставит интернет-пользователям доступ к самой мощной языковой системе искусственного интеллекта Google LaMDA. Учитывая, что новый продукт будет иметь собственный бренд, это означает, что Google сохранит традиционный интерфейс своей основной поисковой системы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2008361-google-vypustit-chat-bot-kotoryy-sostavit-konkurentsiyu-chatgpt/