Казахстанцам будут напоминать о годовщине свадьбы через eGov

Багдат Мусин. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На форуме Digital Almaty министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин анонсировал внедрение новых уведомлений в eGov, одно из них – напоминание о годовщине свадьбы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Новшества такие: мы сейчас поздравляем с рождением ребенка, с днем рождения, но мы сейчас также хотим поздравлять, вот в мае запускаем, с годовщиной свадьбы", – заявил министр.

Сообщается, что это будут PUSH-уведомления – всплывающие напоминания, появляющиеся на экране даже без открытия приложения.

Как следует из доклада Мусина, в категории "Цифровые документы" также будут приходить напоминания об истечении сроков документов с возможностью заказать новые.

Напомним, на форуме Мусин пообещал также сократить срок получения декретных выплат для женщин в Казахстане с 15 дней до одного часа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2007808-kazahstantsam-budut-napominat-o-godovschine-svadby-cherez-egov/