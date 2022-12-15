Bloomberg: Apple разрешит пользователям из ЕС скачивать приложения из сторонних магазинов

Apple. Иллюстративное фото: An Xin / Costfoto/Barcroft Media via Getty Images

Apple добавит в iPhone и iPad функцию использования сторонних магазинов приложений. Таким образом, компания старается соблюдать строгие требования Европейского Союза, которые вступят в силу в 2024 году, передает Bloomberg.

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Как сообщают источники Bloomberg, разработчики программного обеспечения из Apple в настоящее время активно работают над тем, чтобы сделать ключевые платформы Apple более открытыми. В рамках данных изменений клиенты смогут загружать стороннее программное обеспечение на свои iPhone и iPad без использования магазина приложений App Store, а также обходя ограничения Apple и комиссию до 30%, которую она налагает на платежи.

Этот шаг является ответом на законы ЕС, направленные на создание равных условий для сторонних разработчиков и улучшение цифровой жизни потребителей. В течение многих лет регулирующие органы и производители программного обеспечения жаловались, что Apple и Google, управляющие двумя крупнейшими магазинами мобильных приложений, обладают слишком большой властью.

Ожидается, что подобная функция будет доступна в iPhone и iPad только на территории Евросоюза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2001533-bloomberg-apple-razreshit-polzovatelyam-iz-es-skachivat-prilozheniya-iz-storonnih-magazinov/