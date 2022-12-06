Тайваньская компания использует искусственный интеллект для борьбы с интернет-мошенничеством

Смартфон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Тайваньская компания Gogolook является одним из мировых лидеров в борьбе с интернет-мошенничеством. В компании заявляют, что из-за увеличивающихся масштабов мошеннических схем на их приложение должны обратить внимание во всех странах мира, передает BBC.

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Компания Gogolook владеет приложением Whoscall, одним из самых популярных приложений в Восточной Азии для блокировки спама. В компании заявляют, что программное обеспечение приложения, действующее на основе искусственного интеллекта, постоянно анализирует данные, которыми делятся пользователи, и блокирует сообщения и звонки от потенциальных мошенников. Компания активно сотрудничает с тайваньским бюро уголовных расследований. Только в прошлом году с помощью приложения удалось заблокировать более 122 млн сообщений от мошенников.

Директор Gogolook Джефф Куо говорит, что Тайвань в плане распространенности интернет-мошенничества похож на мир в миниатюре. Благодаря этому его компании удается заранее предугадывать действия злоумышленников.

"Население острова составляет 23,5 млн человек. К сожалению, мы являемся "тренировочной площадкой" для организованной преступности. Если какая-то телефонная афера срабатывает в Тайване, мошенники в дальнейшем применяют ее по всему азиатскому региону, а позже могут распространить и по всему миру", — говорит Джефф Куо.

Профессор Сандра Вахтер, старший научный сотрудник Оксфордского университета в области искусственного интеллекта, говорит, что ИИ может быть эффективным инструментом для защиты от мошенничества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2000156-tayvanskaya-kompaniya-ispolzuet-iskusstvennyy-intellekt-dlya-borby-s-internet-moshennichestvom/