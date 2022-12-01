Илон Маск заявил, что Apple пригрозила удалить Twitter из App Store

Twitter. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Илон Маск провоцирует конфликт с Apple, заявляя, что компания-производитель смартфонов перестала рекламироваться в Twitter. При этом журналисты отмечают, что Маск находится не в том положении, чтобы "воевать" с Apple, передает Quartz.

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Новый владелец Twitter написал, что Apple перестала использовать рекламу в Twitter. После этого миллиардер раскритиковал компанию-производителя iPhone за их политику в отношении контента. Маск также сообщил, что Apple пригрозила удалить приложение Twitter из онлайн-магазина App Store.

Журналисты Quartz отмечают, что Маск находится не в том положении, чтобы позволить себе конфликтовать с Apple. Если Twitter исчезнет из App Store, это может сильно сказаться на состоянии компании, которую в последнее время и так штормит.

Хотя Apple производит только 16% смартфонов в мире, по данным Gartner, компания контролирует более половины рынка США. Власть Apple над рынком приложений недавно была оспорена судебными процессами и глобальными нормативными актами, но компания по-прежнему способна эффективно контролировать большую часть индустрии мобильных приложений.

Apple не только урезает 30% доходов от подписки многих приложений, но также применяет свою собственную политику модерации контента, которой должны придерживаться приложения, если они хотят оставаться в App Store.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1999549-ilon-mask-zayavil-chto-apple-prigrozila-udalit-twitter-iz-app-store/