Экс-сотрудник Uber выпустил приложение в помощь водителям

Такси. Иллюстративное фото: pexels.com

Бывший сотрудник Uber создал приложение, с помощью которого водители такси и работники службы доставки могут узнать свои реальные доходы: сколько им платит компания и сколько им достается чаевых от клиентов. Компании, которые нанимают подрядчиков, недовольны появлением такого приложения, передает The New York Times.

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По официальным данным Uber, водители сервиса в среднем получают 30 долларов в час. Служба доставки DoorDash утверждает, что сотрудники зарабатывают не менее 25 долларов. На самом деле, многие из этих работников не уверены в точной сумме своих доходов. Дэвид Пикерелл обнаружил это, работая операционным менеджером в Uber с 2015 по 2017 годы. По его словам, ему показалось несправедливым, что водители не имеют доступа к той же информации, что и он.

Покинув Uber, Дэвид Пикерелл создал собственное приложение Para. Бесплатное приложение призвано предоставить работникам гиг-экономики (система, в которой большие компании привлекают сеть сторонних подрядчиков) больше информации о работе и доходах.

Чтобы подключиться к Para, подрядчику нужно ввести в приложение свои учетные данные Uber и DoorDash. Фирмы, которые работают с подрядчиками, недовольны появлением такого приложения. Однако Para является частью тенденции, которая сформировалась в обществе в последние годы.

Деятельностью компаний, которые нанимают подрядчиков, недовольны как сами работники, так и регулирующие органы. В этом месяце Федеральная торговая комиссия заявила, что будет бороться с несправедливой и вводящей в заблуждение практикой в ​​отношении заработной платы со стороны приложений, которые нанимают курьеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1992280-eks-sotrudnik-uber-vypustil-prilozhenie-v-pomosch-voditelyam/