Пользователи пожаловались на сбои в работе Telegram

Приложение Telegram. Фото: pixabay.com

Пользователи интернета пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram - проблемы с популярным приложением сегодня испытывают жители разных стран.

По данным сайта Downradar, жителя ряда стран начали активно жаловаться на проблемы с работой Telegram сегодня, 10 октября, примерно с 12:00 по времени Астаны.

Эксперты сообщили, что около 59 процентов пользователей пожаловались на проблемы с подключением к серверам. Еще 28 процентов испытывают трудности с отправкой сообщений. Оставшиеся 13 процентов жалуются на работу самого приложения.

О причине данных сбоев пока не сообщается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/1991930-polzovateli-pozhalovalis-na-sboi-v-rabote-telegram/